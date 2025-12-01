menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Berangkatkan Ribuan Karyawan ke Tanah Suci, JNE Raih Rekor MURI di Momen Ultah ke-35

Berangkatkan Ribuan Karyawan ke Tanah Suci, JNE Raih Rekor MURI di Momen Ultah ke-35

Berangkatkan Ribuan Karyawan ke Tanah Suci, JNE Raih Rekor MURI di Momen Ultah ke-35
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) meraih Rekor MURI karena memberangkatkan ribuan karyawannya dalam waktu tiga bulan pada September-November 2025. Foto: JNE

jpnn.com, JAKARTA - PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE mengumpulkan ribuan karyawannya dalam puncak perayaan ulang tahunnya yang ke-35 di GBK Basket Hall, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (30/11).

Mengusung tema Bergerak Bersama, perayaan itu menjadi momentum wujud syukur dan implementasi filosofi perusahaan, yakni berbagi, memberi, dan menyantuni.

Dalam kesempatan itu, Presiden Direktur JNE M. Feriadi Soeprapto kembali menegaskan nilai dasar yang dipegang perusahaannya sejak awal didirikan. 

Baca Juga:

"JNE suka berbagi, JNE suka memberi, dan JNE suka menyantuni. Ini yang selalu diingatkan oleh founder perusahaan di mana dengan sering berbagi, memberi, menyantuni, JNE akan banyak dapat kemudahan," ujar Feriadi.

Lebih lanjut Feriadi menjelaskan soal tagline atau moto Connecting Happiness sebagai cerminan dari budaya perusahaan di JNE. Menurut dia, budaya itu diharapkan bisa terus dimaknai dan diamalkan seluruh karyawan.

"Kalau hari ini JNE mempunyai tagline Connecting Happiness karena dari kebiasaan itulah kemudian ini menjadi satu budaya. JNE selalu ingin menghubungkan kebahagiaan, JNE ingin selalu berbagi, memberi, dan menyantuni," imbuhnya.

Baca Juga:

Pada momen perayaan ultah ke-35 JNE, perusahaan jasa ekspedisi atau pengiriman barang itu berupaya mencatatkan diri sebagai peraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI.

Lembaga nirlaba pencatat rekor-rekor unik itu menobatan JNE sebagai peraih rekor perusahaan jasa pengiriman yang memberangkatkan paling banyak karyawan untuk beribadah umrah dalam kurun waktu 3 Bulan.

JNE meraih rekor MURI karena memberangkatkan 1.171 karyawannya pergi umrah. Angka itu dari total rencana mengumrahkan 1.600 pegawai pada September-November.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI