Berani Adu Keahlian Memasak Nasgor Nanas? Little Siam PIK2 Siapkan Hadiah Jutaan Rupiah

jpnn.com, JAKARTA - Pencinta kuliner Tailan kini punya kesempatan menguji kemampuan memasak sekaligus memperebutkan hadiah jutaan rupiah.

Little Siam di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) akan menggelar lomba memasak nasi goreng atau nasgor nanas ala Tailan pada Sabtu (17/10/2026).

Kompetisi yang berlangsung di Little Siam Milenial Park PIK2 mulai pukul 15.00 WIB itu menjadi salah satu kegiatan dalam rangkaian Little Siam Fest.

Sesuai temanya, peserta harus membuat nasi goreng nanas yang tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki tampilan menarik dan mencerminkan karakter kuliner Tailan.

Hidangan tersebut dikenal sebagai salah satu variasi nasi goreng khas Tailan yang memadukan nasi, bumbu, dan potongan nanas. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan cita rasa yang berbeda dari nasi goreng pada umumnya.

Menariknya, peserta tidak hanya ditantang menghasilkan masakan terbaik, tetapi juga harus mampu mengatur waktu dan mengolah seluruh bahan secara mandiri.