Berantas BKC Ilegal, Bea Cukai Banyuwangi Musnahkan Rokok dan MMEA Senilai Miliaran

jpnn.com, BANYUWANGI - Bea Cukai Banyuwangi memusnahkan rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal pada Selasa (30/6).

Total nilai kedua barang kena cukai (BKC) ilegal yang dimusnahkan tersebut diperkirakan mencapai Rp 1.254.999.560 dan potensi kerugian negara sebesar Rp 788.922.990.

Kepala Kantor Bea Cukai Banyuwangi Latif Helmi menyampaikan barang yang dimusnahkan meliputi rokok ilegal sebanyak 443.296 batang dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal sebanyak 4.481,95 liter.

“Kegiatan ini merupakan wujud nyata peran Bea Cukai sebagai community protector dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal, mengamankan hak-hak penerimaan negara, serta menjaga keberlangsungan industri BKC yang legal di Banyuwangi,” kata Helmi.

Helmi menyampaikan seluruh barang yang dimusnahkan telah berstatus sebagai barang yang menjadi milik negara (BMMN) dan telah memperoleh persetujuan pemusnahan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur.

Sebagai bentuk transparansi pengelolaan barang hasil penindakan, pemusnahan tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya, seperti Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Kepolisian Resor Kota Banyuwangi, Lapas Kelas IIA Banyuwangi, BNNK Banyuwangi, Satpol PP Kabupaten Banyuwangi, Puslatpurmar 7 Lampon, dan Lanal Banyuwangi.

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Helmi mengungkapkan pemusnahan hasil tembakau (rokok) dilakukan dengan cara dibakar, sedangkan pemusnahan minuman beralkohol dilakukan dengan cara dituangkan ke media pasir dan selanjutnya dibawa ke tempat pembuangan akhir.

“Pemusnahan dilakukan untuk menghilangkan bentuk fisik barang dan memastikan agar barang-barang ilegal tersebut tidak dapat dimanfaatkan atau dikonsumsi kembali,” ungkapnya.