Berantas BKC Ilegal, Bea Cukai dan Satpol PP Jatim Gelar Operasi Gabungan di Malang
jpnn.com, MALANG - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II bersama Satpol PP Provinsi Jawa Timur kembali bersinergi dalam upaya memberantas peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal melalui serangkaian operasi gabungan di wilayah Malang.
Kegiatan yang dilaksanakan pada 4 dan 11 November tersebut menyasar sejumlah perusahaan jasa titipan (PJT), serta pedagang dan masyarakat.
Dalam operasi pada Rabu (4/11), tim gabungan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah paket kiriman pada perusahaan jasa titipan.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan paket berisi rokok dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) yang tidak dilekati pita cukai sehingga dilakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada operasi yang digelar Rabu (11/11), kegiatan difokuskan pada pemberantasan BKC hasil tembakau ilegal.
Selain melakukan pengawasan dan penindakan, petugas juga memberikan edukasi secara langsung kepada pedagang dan masyarakat mengenai karakteristik rokok ilegal dan dampak peredarannya.
Edukasi tersebut mencakup pengenalan empat ciri utama rokok ilegal, yaitu rokok tanpa pita cukai (polos), menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai bekas, serta menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Pemahaman terhadap ciri-ciri tersebut diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat agar tidak membeli maupun memperdagangkan rokok ilegal.
Bea Cukai dan Satpol PP Jatim kembali bersinergi dalam upaya memberantas peredaran BKC ilegal melalui serangkaian operasi gabungan di wilayah Malang
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