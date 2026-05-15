Berantas Kejahatan Jalanan, Polda Metro Jaya Bentuk Tim Pemburu Begal

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya resmi membentuk Tim Pemburu Begal yang akan beroperasi selama 24 jam penuh guna memberantas tindak kejahatan jalanan di wilayah hukum Jakarta dan sekitarnya.

"Kami sudah siapkan Tim Pemburu Begal yang siap beraksi 24 jam untuk bersama-sama kita menjaga Jakarta lebih aman lagi," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin saat konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Hal itu merupakan upaya dalam merespons cepat dan menyikapi berbagai kejadian yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Kami siapkan di berbagai titik yang cukup rawan terjadi kejahatan. Karena dari berbagai kejadian yang terjadi, kami analisa dan kami menemukan titik-titik rawan kejahatan. Di sana kami akan tempatkan tim kami, baik itu yang ada di jajaran Polsek, kemudian Polres, dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum," katanya.

Selain itu, kata Iman, pihaknya sedang membangun kolaborasi dengan rekan-rekan yang aktif di media sosial untuk saling berbagi informasi mengenai tindakan kriminal.

"Kita butuh kolaborasi yang aktif agar sama-sama bisa bergerak cepat. Kecepatan informasi yang diperoleh akan membantu kami untuk mengungkap perkara yang atau kejadian yang terjadi," katanya.

Polda Metro Jaya menangkap sebanyak 103 tersangka kejahatan jalanan dalam beberapa bulan terakhir atau selama 2026 ini.

Para tersangka tersebut dari pengungkapan 171 laporan polisi yang dilaporkan di Polda Metro Jaya beserta jajaran.