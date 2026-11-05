Berantas Narkoba di Pekanbaru, Polisi Menangkap 46 Orang Pelaku

jpnn.com - Polresta Pekanbaru bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru menggelar operasi pemberantasan sarang narkoba di sejumlah kawasan rawan hingga tempat hiburan malam.

Hasilnya, sebanyak 46 orang berhasil diamankan dalam operasi yang berlangsung sejak 8 Oktober hingga 3 November 2026 tersebut.

Dari jumlah itu, 28 orang diketahui sebagai pengguna narkotika, sedangkan 18 orang lainnya diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba sebagai kurir dan bandar.

Tak hanya mengamankan puluhan orang, aparat gabungan juga menyita berbagai jenis barang bukti narkotika.

Mulai dari 90,32 gram sabu, pil ekstasi, Happy Five, cartridge vape mengandung etomidate, ganja kering, hingga 53 pot yang diduga ditanami ganja.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Ronny Riantoko Eppang mengatakan operasi tersebut merupakan bagian dari Gerakan Antinarkoba yang dilakukan secara bersama-sama untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Operasi pemberantasan sarang narkoba tersebut dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia, termasuk jajaran Polda Riau.

“Gerakan antinarkoba Kota Pekanbaru ini merupakan upaya kami bersama dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Pekanbaru,” ujar Ronny Kamis (5/11).