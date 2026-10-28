Berantas Narkotika, Bea Cukai dan Polda Riau Bongkar Jaringan Sabu-Sabu Malaysia

jpnn.com, PEKANBARU - Bea Cukai Pekanbaru memperkuat sinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait dalam memberantas penyelundupan narkotika jaringan internasional.

Kolaborasi Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Kantor Wilayah Bea Cukai Riau, Bea Cukai Pekanbaru, dan Polda Riau berhasil ungkap peredaran narkotika asal Malaysia.

Dalam penindakan narkotika ini, tim gabungan mengamankan 34,9 kilogram sabu-sabu dan lima tersangka.

"Keberhasilan ini menegaskan peran strategis Bea Cukai dalam mengawasi jalur masuk barang ilegal sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman narkotika," kata Kepala Kantor Bea Cukai Pekanbaru Benny Wismo Noegroho dalam keterangannya, Rabu (28/10).

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di Aula Tribrata Polda Riau pada Selasa (27/10).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Polda Riau, perwakilan BNNP Riau, dan organisasi masyarakat.

Benny juga menyatakan komitmen Bea Cukai untuk terus bersinergi dengan Polri, BNN, dan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah masuknya barang terlarang ke wilayah Indonesia.

Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, Bea Cukai Pekanbaru akan terus mendukung upaya pemberantasan narkotika bersama aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat.