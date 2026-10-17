Berantas Peredaran Narkoba di Kota Serang, Polisi Razia Indekos-THM

jpnn.com - Satresnarkoba Polresta Serang Kota menggelar patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) buat mencegah serta memberantas peredaran narkoba.

Kasat Resnarkoba Polresta Serang Kota Kompol Vhalio Agafe mengatakan patroli menyasar sejumlah titik seperti tempat hiburan malam (THM), indekos, dan arena biliar.

"Pemantauan maupun pemeriksaan dilakukan di sejumlah lokasi yang berpotensi disalahgunakan sebagai tempat transaksi narkoba," ucap Kompol Vhalio, Jumat (16/10).

Dia menjelaskan patroli pemberantasan peredaran narkoba dilaksanakan bersama personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta petugas Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Kegiatan patroli merupakan langkah preventif sekaligus penegakan hukum guna mencegah peredaran narkoba di Kota Serang," ujarnya.

Kompol Vhalio mengungkapkan upaya pencegahan maupun penindakan terhadap peredaran narkoba akan terus dilakukan.

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi para pengedar maupun penyalahguna narkoba," kata dia.

"Apabila dalam patroli ditemukan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba akan ditindaklanjuti secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," sambungnya.