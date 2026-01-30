Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Banten Gencar Operasi Gurita di Kabupaten Tangerang
jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Kantor Wilayah Bea Cukai Banten melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal melalui operasi rutin bertajuk 'Operasi Gurita' di wilayah Kabupaten Tangerang pada periode 18-27 Januari.
Operasi Gurita merupakan kegiatan rutin untuk memberantas peredaran rokok ilegal yang melibatkan operasi pasar, penyisiran warung dan toko, serta edukasi kepada masyarakat dan pedagang.
"Dalam kegiatan operasi ini, petugas memastikan rokok ilegal tidak diperjualbelikan di warung, toko, atau pasar, serta melakukan penindakan dan pengawasan untuk menindak pelaku peredaran rokok ilegal," kata Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Banten Broto Setia Pribadi dalam keterangannya, Jumat (30/1).
Tidak hanya itu, lanjut Broto, petugas juga menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman kepada pedagang dan masyarakat tentang bahaya rokok ilegal dan cara mengidentifikasi keaslian pita cukai.
Menurut Broto, tujuan Operasi Gurita antara lain menekan peredaran rokok ilegal melalui penindakan langsung di pasar dan jalur distribusi, memberikan edukasi dan sosialisasi peraturan cukai kepada pedagang dan masyarakat.
Tujuan lainnya adalah menciptakan iklim perdagangan yang sehat dengan menjaga persaingan yang adil bagi pelaku usaha barang kena cukai (BKC) yang taat aturan serta melindungi masyarakat dari peredaran rokok ilegal dan mengamankan penerimaan negara.
Dalam operasi tersebut, petugas juga mengimbau kepada masyarakat yang mendapati peredaran rokok ilegal di sekitarnya agar melaporkan ke kantor Bea Cukai terdekat atau melalui layanan pusat kontak Bravo Bea Cukai di http://linktr.ee/bravobeacukai.
"Bea Cukai berkomitmen untuk memberantas peredaran rokok ilegal, baik melalui operasi mandiri, maupun melalui operasi gabungan bersama instansi lain," tegas Broto. (mrk/jpnn)
Kanwil Bea Cukai Banten memberantas rokok ilegal dengan gencar melaksanakan Operasi Gurita di wilayah Kabupaten Tangerang pada periode 18-27 Januari 2026
