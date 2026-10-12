Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai dan Pemda Perkuat Kolaborasi

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai bersama pemerintah daerah (Pemda) menggelar sosialisasi aturan cukai dan gerakan "Gempur Rokok Ilegal" di berbagai wilayah.

Kegiatan itu merupakan upaya preventif guna mengamankan penerimaan negara, melindungi kesehatan publik, serta mengembalikan manfaat dana cukai kepada masyarakat.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Netty Hartawati menegaskan bahwa sosialisasi berkelanjutan ini berfokus pada dampak positif bagi masyarakat luas.

"Edukasi dan penegakan hukum di bidang cukai bukan sebatas mengamankan pendapatan negara, melainkan memastikan masyarakat terlindungi dari dampak barang ilegal," ujarnya.

Di Sleman, Bea Cukai Yogyakarta dan Satpol PP Sleman membekali para pamong, Satlinmas, hingga pedagang eceran di Aula Kalurahan Sendangsari pada Selasa (15/9).

Warga diajarkan mengidentifikasi ciri-ciri rokok ilegal agar mampu menjadi mitra aktif pencegahan di lingkungannya.

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Upaya pelibatan generasi muda juga dilakukan Bea Cukai Sidoarjo bersama Satpol PP Kabupaten Mojokerto pada Kamis (17/9) dengan merangkul 50 Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (PPI) di Kabupaten Mojokerto sebagai agen informasi pencegahan barang kena cukai ilegal.

Sinergi berlanjut di Kalimantan Tengah.