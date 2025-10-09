Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai dan Pemerintah Daerah Gelar Operasi Gabungan
jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai melalui tiap-tiap unit vertikalnya bersinergi dengan pemerintah daerah menggelar operasi pasar gabungan.
Operasi itu dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap barang kena cukai.
Kali ini, kegiatan operasi pasar gabungan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sumatera Utara, Kanwil Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Kediri, dan Bea Cukai Makassar.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya nyata pemberantasan peredaran rokok ilegal, sekaligus langkah preventif untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang masih memperjualbelikan produk rokok tanpa pita cukai atau dengan pita cukai tidak sesuai ketentuan.
Tim gabungan Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Utara melaksanakan operasi pasar di Kabupaten Toba pada Kamis (2/10).
Sementara itu, tim gabungan Kanwil Bea Cukai Aceh bersama Satpol PP WH Aceh melaksanakan operasi pasar di Kota Banda Aceh pada Rabu (24/9).
Kegiatan operasi pasar gabungan juga dilaksanakan oleh Bea Cukai Kediri bersama Satpol PP Kabupaten Kediri di Kabupaten Kediri pada Rabu (1/10) dan Bea Cukai Makassar bersama Satpol PP Kabupaten Gowa di Kabupaten Gowa pada Senin (29/9).
Dalam operasi tersebut, tim gabungan menyisir sejumlah kios dan warung untuk memeriksa keberadaan rokok tanpa pita cukai resmi.
Selain melakukan penindakan, tim juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para pedagang eceran, mengenai ciri-ciri rokok ilegal, bahaya konsumsi produk tanpa cukai, serta sanksi hukum yang dapat dikenakan.
