Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gencar Edukasi dan Tingkatkan Kapasitas Aparat di Daerah
jpnn.com, KEDIRI - Bea Cukai terus menggencarkan edukasi ketentuan cukai dan peningkatan kapasitas aparat di daerah sebagai upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal.
Bea Cukai juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk terus mendorong pengawasan yang lebih efektif guna menekan peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal.
Kali ini, upaya tersebut dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan di Jawa Timur.
Bea Cukai Gresik berpartisipasi dalam sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Rabu (21/10) dan Kabupaten Gresik pada Rabu (28/10).
Sementara itu, Bea Cukai Kediri memberikan pembekalan teknis pemberantasan BKC ilegal kepada anggota Satpol PP Kabupaten Nganjuk pada Selasa (20/10).
Pelaksanaan sosialisasi di Kabupaten Lamongan dilaksanakan Bea Cukai Gresik dengan melibatkan anggota Satlinmas dari seluruh desa di Kecamatan Deket, sedangkan sosialisasi di Kabupaten Gresik dilakukan dengan melibatkan anggota Karang Taruna Kabupaten Gresik.
Keterlibatan pemuda diharapkan dapat mendorong terbentuknya agen edukasi yang turut menyebarluaskan informasi mengenai bahaya dan dampak peredaran rokok ilegal di lingkungan masyarakat.
Dalam sosialisasi tersebut, Bea Cukai Gresik memaparkan materi mengenai ketentuan cukai, pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), serta cara mengenali rokok ilegal.
berantas rokok ilegal, Bea Cukai terus menggencarkan edukasi ketentuan cukai dan peningkatan kapasitas aparat di daerah
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