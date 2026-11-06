menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gencar Edukasi dan Tingkatkan Kapasitas Aparat di Daerah

Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gencar Edukasi dan Tingkatkan Kapasitas Aparat di Daerah

Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gencar Edukasi dan Tingkatkan Kapasitas Aparat di Daerah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bea Cukai Kediri memberikan pembekalan teknis pemberantasan BKC ilegal kepada anggota Satpol PP Kabupaten Nganjuk pada Selasa (20/10). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, KEDIRI - Bea Cukai terus menggencarkan edukasi ketentuan cukai dan peningkatan kapasitas aparat di daerah sebagai upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal.

Bea Cukai juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk terus mendorong pengawasan yang lebih efektif guna menekan peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal.

Kali ini, upaya tersebut dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan di Jawa Timur.

Baca Juga:

Bea Cukai Gresik berpartisipasi dalam sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Rabu (21/10) dan Kabupaten Gresik pada Rabu (28/10).

Sementara itu, Bea Cukai Kediri memberikan pembekalan teknis pemberantasan BKC ilegal kepada anggota Satpol PP Kabupaten Nganjuk pada Selasa (20/10).

Pelaksanaan sosialisasi di Kabupaten Lamongan dilaksanakan Bea Cukai Gresik dengan melibatkan anggota Satlinmas dari seluruh desa di Kecamatan Deket, sedangkan sosialisasi di Kabupaten Gresik dilakukan dengan melibatkan anggota Karang Taruna Kabupaten Gresik.

Baca Juga:

Keterlibatan pemuda diharapkan dapat mendorong terbentuknya agen edukasi yang turut menyebarluaskan informasi mengenai bahaya dan dampak peredaran rokok ilegal di lingkungan masyarakat.

Dalam sosialisasi tersebut, Bea Cukai Gresik memaparkan materi mengenai ketentuan cukai, pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), serta cara mengenali rokok ilegal.

berantas rokok ilegal, Bea Cukai terus menggencarkan edukasi ketentuan cukai dan peningkatan kapasitas aparat di daerah

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI