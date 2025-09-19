menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gencar Operasi Pasar di Kediri, Parepare & Tangerang

Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gencar Operasi Pasar di Kediri, Parepare & Tangerang

Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gencar Operasi Pasar di Kediri, Parepare & Tangerang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas Bea Cukai memasang brosur di sebuah toko, berisi imbauan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung upaya pemberantasan rokok ilegal. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, KEDIRI - Bea Cukai terus gencar memberantas peredaran rokok ilegal di berbagai daerah.

Dalam beberapa waktu terakhir, Bea Cukai melaksanakan operasi pasar di wilayah Kediri, Parepare, dan Tangerang yang menyasar warung, toko hingga kios penjual rokok eceran.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menegaskan operasi pasar merupakan langkah strategis dalam melindungi masyarakat dan memastikan kepatuhan terhadap aturan cukai.

Baca Juga:

“Kami berkomitmen untuk terus menggencarkan operasi pasar di berbagai daerah," tegas Budi dalam keterangannya, Jumat (19/9).

Budi juga menyampaikan upaya yang dilakukan Bea Cukai tersebut bukan hanya untuk menekan peredaran rokok ilegal, tetapi juga memberikan edukasi agar masyarakat dan pedagang memahami pentingnya menjual produk yang legal.

Contohnya pada Sabtu (13/9), Bea Cukai Kediri melakukan pemeriksaan langsung terhadap pita cukai hasil tembakau di sejumlah warung di wilayah Kabupaten Kediri.

Baca Juga:

Selain penindakan terhadap rokok ilegal, para pedagang juga diberikan edukasi mengenai ciri-ciri rokok ilegal serta pentingnya memahami risiko atau sanksi hukum jika menjualnya.

Pada Minggu (14/09), Bea Cukai Parepare bersama Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan menggelar operasi pasar di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo.

Bea Cukai gencar melaksanakan operasi pasar di wilayah Kediri, Parepare, dan Tangerang yang menyasar warung, toko hingga kios penjual rokok eceran

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI