Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gencar Operasi Pasar di Kediri, Parepare & Tangerang

jpnn.com, KEDIRI - Bea Cukai terus gencar memberantas peredaran rokok ilegal di berbagai daerah.

Dalam beberapa waktu terakhir, Bea Cukai melaksanakan operasi pasar di wilayah Kediri, Parepare, dan Tangerang yang menyasar warung, toko hingga kios penjual rokok eceran.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menegaskan operasi pasar merupakan langkah strategis dalam melindungi masyarakat dan memastikan kepatuhan terhadap aturan cukai.

“Kami berkomitmen untuk terus menggencarkan operasi pasar di berbagai daerah," tegas Budi dalam keterangannya, Jumat (19/9).

Budi juga menyampaikan upaya yang dilakukan Bea Cukai tersebut bukan hanya untuk menekan peredaran rokok ilegal, tetapi juga memberikan edukasi agar masyarakat dan pedagang memahami pentingnya menjual produk yang legal.

Contohnya pada Sabtu (13/9), Bea Cukai Kediri melakukan pemeriksaan langsung terhadap pita cukai hasil tembakau di sejumlah warung di wilayah Kabupaten Kediri.

Selain penindakan terhadap rokok ilegal, para pedagang juga diberikan edukasi mengenai ciri-ciri rokok ilegal serta pentingnya memahami risiko atau sanksi hukum jika menjualnya.

Pada Minggu (14/09), Bea Cukai Parepare bersama Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan menggelar operasi pasar di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo.