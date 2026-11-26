jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang terus memperluas edukasi mengenai ketentuan cukai dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) guna menekan peredaran rokok ilegal.

Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi, layanan informasi langsung kepada masyarakat, serta penguatan sinergi dengan Satpol Kabupaten Malang.

Edukasi mengenai DBH CHT dilaksanakan di Kecamatan Jabung pada Senin (09/11), dan Kecamatan Ampelgading pada Kamis (12/11).

Edukasi ini melibatkan masyarakat, perangkat desa, dan unsur organisasi setempat.

Kegiatan yang diselenggarakan bersama Satpol PP Kabupaten Malang tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai pengelolaan dan pemanfaatan DBH CHT, termasuk peran masyarakat dalam mendukung pengawasan peredaran rokok ilegal.

Upaya edukasi juga dilakukan melalui layanan informasi keliling yang menyasar pedagang toko kelontong di Desa Klampok, Kecamatan Singosari pada Jumat (6/11).

Dalam kegiatan tersebut, tim Humas Bea Cukai Malang memberikan penjelasan mengenai ciri-ciri rokok ilegal, antara lain rokok tanpa pita cukai (rokok polos), rokok yang menggunakan pita cukai bekas/palsu, serta rokok yang menggunakan pita cukai tidak sesuai ketentuan.

Pedagang juga diberikan pemahaman mengenai risiko hukum dari penjualan rokok ilegal, sehingga dapat lebih cermat dalam memilih barang dagangan dan terhindar dari potensi sanksi maupun kerugian akibat penyitaan.