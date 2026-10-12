Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai & Pemda Perkuat Sinergi Demi Manfaat Bagi Masyarakat

jpnn.com, YOGYAKARTA - Bea Cukai bersama pemerintah daerah secara masif menggelar sosialisasi aturan cukai dan gerakan 'Gempur Rokok Ilegal' di berbagai wilayah.

Langkah ini merupakan upaya preventif guna mengamankan penerimaan negara, melindungi kesehatan publik, serta mengembalikan manfaat dana cukai kepada masyarakat.

Bea Cukai Yogyakarta dan Satpol PP Sleman membekali para pamong, Satlinmas, hingga pedagang eceran di Aula Kalurahan Sendangsari pada Selasa (15/9).

Warga diajarkan mengidentifikasi ciri-ciri rokok ilegal agar mampu menjadi mitra aktif pencegahan di lingkungannya.

Upaya pelibatan generasi muda juga dilakukan Bea Cukai Sidoarjo bersama Satpol PP Kabupaten Mojokerto pada Kamis (17/9) dengan merangkul 50 Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (PPI) di Kabupaten Mojokerto sebagai agen informasi pencegahan barang kena cukai ilegal.

Sinergi berlanjut di Kalimantan Tengah.

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Bea Cukai Sampit dan Satpol PP Seruyan menyelenggarakan sosialisasi di Aula Kecamatan Seruyan Tengah pada Senin (21/9) dan Aula Kecamatan Seruyan Hulu pada Selasa (22/9).

Selain mengedukasi perangkat desa hingga pelaku usaha, kegiatan ini menekankan pentingnya penerimaan pajak rokok yang 50 persennya dialokasikan untuk layanan kesehatan, seperti BPJS, serta pembangunan infrastruktur daerah.