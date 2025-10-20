Berapa Hadiah Uang yang Didapat Jonatan Christie Seusai Juara Denmark Open 2025?

jpnn.com - Berapa hadiah yang dibawa pulang Jonatan Christie setelah menjadi juara Denmark Open 2025?

Jojo -sapaan Jonatan- berhasil naik podium pertama setelah menumbangkan unggulan pertama asal China Shi Yuqi.

Bertanding di Arena Fyn, Odense, Denmark, Minggu (19/10/2025), peraih emas Asian Games 2018 itu menang lewat pertarungan rubber game dengan skor 11-21, 21-8, 21-13.

Jojo bukan hanya membawa pulang trofi Denmark Open 2025 ke tanah air.

Ayah satu anak itu juga berhak mengantongi hadiah uang yang merupakan bagian dari prize money turnamen BWF Super 750 ini.

Berdasarkan data BWF, Denmark Open 2025 menyediakan total hadiah senilai USD 950.000 (sekitar Rp 15,7 miliar).

Adapun pemenang kategori tunggal berhak meraih hadiah sebesar USD 66.500 (sekitar Rp 1,01 miliar).

Jumlah itulah yang dibawa pulang Jojo setelah menjuarai Denmark Open 2025.