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Berapa Jumlah Massa Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta?

Berapa Jumlah Massa Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta?
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Demo mahasiswa hari ini di Jakarta. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Rencana aksi demo mahasiswa hari ini, Jumat 12 Juni 2026, mendapat perhatian secara luas dari masyarakat.

Di sejumlah grup WhatsApp beredar informasi mengenai aksi demo mahasiswa hari ini.

Sejumlah hal yang menjadi perhatian warga, antara lain berapa jumlah massa mahasiwa hari ini, di mana saja potensi titik kemacetan, dan aksi dimulai jam berapa.

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Rencananya, sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia bakal menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (12/6) mulai pukul 10.00 WIB.

Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Anandaku Dimas Rumi memastikan seluruh BEM fakultas di kampus berjaket almamater kuning itu turun ke jalan dalam aksi demo hari ini.

"Sejauh ini aliansi yang sepakat akan turun adalah aliansi BEM se-UI, BEM KM IPB, BEM PNJ, BEM Universitas Pancasila, Aliansi BEM Gunadarma, FMN Pusat, FMN UI, Pembebasan, hingga Semar UI," kata Ketua BEM UI Dimas kepada awak media, Kamis (11/6).

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Adapun, aksi unjuk rasa mahasiswa pada Jumat membawa lima tuntutan. Satu di antaranya menghentikan pemborosan APBN.

Berapa jumlah massa demo mahasiswa hari ini?

Muncul pertanyaan dari warga, berapa jumlah massa demo mahasiswa hari ini di Jakarta?

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