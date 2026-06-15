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Berapa Jumlah Massa Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta? Ada 3 Titik Lokasi

Berapa Jumlah Massa Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta? Ada 3 Titik Lokasi
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Ilustrasi demo mahasiswa: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Aksi unjuk rasa atau demo mahasiswa hari ini Senin 15 Juni 2026 akan berlangsung di Jakarta.

Aparat kepolisian mengerahkan 5.955 personel gabungan yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakpus, dan polsek jajaran untuk mengamankan aksi demo mahasiswa hari ini.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, menyampaikan aksi unjuk rasa dilakukan oleh para mahasiswa dari berbagai universitas di Jalan Medan Merdeka Selatan, depan Gedung DPR/MPR RI, dan Jalan Kwitang Raya.

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Sementara terkait rekayasa lalu lintas di lokasi, kata dia, sifatnya situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa demo mahasiswa di lapangan.

Pekan lalu, aksi unjuk rasa juga dilakukan para mahasiswa di beberapa titik antara lain Jalan M.H Thamrin mengarah ke Bundaran Hotel Indonesia.

Personel gabungan tersebut terdiri atas 3.651 personel unsur Polri dan didukung oleh 500 personel dari unsur TNI disiagakan.

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Selain menyiagakan personel, polisi juga memetakan sejumlah langkah antisipasi terhadap dinamika situasi di lapangan.

Polisi mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi agar memenuhi prosedur administrasi yang telah ditentukan, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan aman tanpa mengganggu ketertiban umum. (antara/jpnn)

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Berapa jumlah massa demo mahasiswa hari ini di Jakarta? Rekayasa lalu lintas akan dilakukan menyesuaikan kondisi di lapangan.


Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

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