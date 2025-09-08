Berapa Poin yang Didapat Timnas Indonesia Jika Mengalahkan Taiwan?

jpnn.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Lebanon dalam partai FIFA Matchday yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (8/9/2025) malam WIB.

Meski hanya berstatus uji coba, pertandingan ini memegang peran penting bagi perjalanan Skuad Garuda, baik dari sisi peringkat FIFA maupun persiapan menuju putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Pertemuan ini tercatat sebagai yang pertama bagi kedua negara di level senior.

Indonesia datang dengan modal kepercayaan diri setelah menghancurkan Taiwan 6-0, hasil yang membuat posisi mereka naik ke peringkat 117 FIFA dengan koleksi 1.157,80 poin.

Sementara itu, Lebanon berada sedikit lebih baik, yakni di posisi 112 dunia dengan 1.176,19 poin. Tim berjuluk The Cedars baru saja mencatat kemenangan tipis 1-0 atas tim kuat Qatar pada akhir Agustus lalu, yang tentu menambah motivasi mereka saat datang ke Surabaya.

Bagi Indonesia, kemenangan atas Lebanon bisa memberi dampak signifikan. Tambahan 5,17 poin bakal mendongkrak peringkat Skuad Garuda ke posisi 116 dunia, melampaui Kazakhstan.

Adapun hasil imbang hanya memberi tambahan tipis 0,17 poin, sementara kekalahan bisa membuat Indonesia merosot dengan kehilangan 4,83 poin.

Lebih dari sekadar hitung-hitungan angka, laga ini juga penting sebagai tolok ukur menghadapi tantangan berat di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.