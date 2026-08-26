Beras Ketan Langka di Pasar, Kelompok UMKM Solo Minta Perhatian Menko Zulhas

jpnn.com, JAKARTA - Kelompok UMKM Solo, Jawa Tengah menyampaikan keprihatinan atas kelangkaan beras ketan di pasar tradisional maupun modern dalam beberapa minggu terakhir.

Untuk mengatasi kelangkaan tersebut mereka meminta solusi dari Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan.

"Harga naik signifikan dibanding bulan lalu. Hal ini berdampak langsung pada pelaku UMKM yang bahan bakunya bergantung pada beras ketan," ujar perwakilan Kelompok UMKM Solo Fadhil Ali, pada Rabu (26/8).

Fadhil menyebut kelangkaan tersebut membuat banyak pelaku UMKM kesulitan untuk melanjutkan usaha. Bahkan banyak pelaku UMKM terpaksa menaikkan harga jual atau berhenti produksi sementara.

Para pelaku UMKM khawatir kelangkaan ini akan mengganggu rantai produksi produk pangan tradisional Solo dan Jawa Tengah, yang selama ini menjadi identitas kuliner dan sumber pendapatan ribuan UMKM.

"Oleh karena itu, kami memohon perhatian dan langkah cepat dari Bapak Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk menelusuri penyebab kelangkaan beras ketan di pasaran,” kata dia.

Mereka memohon agar Zulhas langsung bertindak sebagai bentuk dukungan kepada UMKM dan rakyat.

"Kemudian menstabilkan harga dan distribusi beras ketan agar UMKM dapat kembali berproduksi normal,” ujar Zulhas.(dit/jpnn)