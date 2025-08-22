menu
Beras Premium Kembali Muncul di Ritel, Tetapi Pasokan Masih Terbatas

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Solihin mengatakan beras premium mulai hadir di pasar ritel. Ilustrasi. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Solihin mengatakan beras premium mulai hadir di pasar ritel setelah sebelumnya sempat ditarik akibat masalah pelanggaran standar mutu.

Namun, pasokan masih terbatas dan distribusinya belum merata di seluruh daerah.

Solihin mengatakan produsen telah mulai mengirimkan beras hasil produksi terbaru sejak Agustus 2025.

Menurutnya sebagian ritel masih menampilkan stok lama yang belum sempat diretur.

Beberapa produsen sebenarnya telah meminta retur, tetapi penggantian dengan produk baru masih menunggu realisasi.

“Harapan kami, produksi baru benar-benar sesuai kualitas premium sehingga pasokan kembali stabil. Kualitas harus dijaga karena beras premium selama ini menjadi andalan bagi konsumen,” tegasnya.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, produsen menurunkan harga sebesar Rp 1.000 per kemasan lima kilogram.

Dengan demikian, harga beras premium mencapai Rp 73.500 per kemasan lima kilogram, di bawah HET Rp 74.500.

