Beras Zakat Fitrah Disalurkan kepada Warga Pesisir Terdampak Banjir Rob

jpnn.com, BEKASI - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bergerak cepat menjangkau wilayah terisolasi untuk menyalurkan bantuan beras zakat fitrah kepada warga terdampak banjir rob di pesisir Kabupaten Bekasi.

Penyaluran difokuskan di dua titik di Kecamatan Muara Gembong, yakni Pondok Dua (Desa Pantai Harapan Jaya) dan Muara Beting (Desa Pantai Bahagia), pada Minggu (1/3).

Dalam aksi kemanusiaan tersebut, Baznas mendistribusikan total 200 paket beras zakat fitrah masing-masing seberat 5 kilogram, dengan rincian 100 paket di setiap lokasi.

Bantuan ini menjadi angin segar bagi warga yang selama tiga bulan terakhir terkepung banjir rob dan kesulitan memperoleh logistik.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, mengatakan penyaluran ini untuk memastikan amanah zakat fitrah sampai kepada mustahik, terutama di wilayah sulit dijangkau.

"Kami berharap bantuan beras zakat fitrah ini dapat meringankan beban pangan keluarga, sehingga warga bisa menjalankan ibadah puasa dengan lebih tenang meskipun dalam situasi sulit,” ujar Saidah dalam keterangan tertulis.

Kondisi di lapangan dilaporkan cukup memprihatinkan. Watiah, warga Desa Pantai Harapan Jaya, mengatakan wilayahnya telah terisolasi akibat banjir rob selama hampir tiga bulan tanpa bantuan yang memadai.

"Gara-gara banjir rob hampir tiga bulan sampai kaki bonyok kena kutu air, dan selama itu bantuan belum ada yang masuk," ucap Watiah.