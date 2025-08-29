Berat Badan Bakalan Ambyar dengan Mengonsumsi 5 Rempah Ini

jpnn.com, JAKARTA - MENGGUNAKAN berbagai rempah memang bisa membuat masakan terasa makin lezat.

Namun, tak banyak orang yang tahu bahwa rempah juga bisa menjadi obat diet alami.

Sebab, ada beberapa jenis rempah yang mampu meningkatkan metabolisme tubuh untuk pembakaran lemak.

Meskipun demikian, Anda harus mengonsumsinya dalam batas wajar untuk mencegah risiko efek samping yang bisa saja muncul.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Lada hitam

Lada hitam merupakan rempah yang mengandung senyawa kuat yang disebut piperin.

Senyawa itulah yang memberikan efek pedas dan mampu meningkatkan metabolisme, sehingga berpotensi menurunkan berat badan.

Komponen pedas piperin dalam lada hitam juga efektif bekerja menghalangi pembentukan sel-sel lemak baru dalam aliran darah.