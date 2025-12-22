menu
JPNN.com » Kriminal » Berawal dari Candaan Soal Istri, Karyawan OKI Pulp Dianiaya Rekan Kerja

Berawal dari Candaan Soal Istri, Karyawan OKI Pulp Dianiaya Rekan Kerja

Berawal dari Candaan Soal Istri, Karyawan OKI Pulp Dianiaya Rekan Kerja
Korban Aang Ramadhoni (32) saat ditemui di RSMH Palembang, Senin (22/12/2025). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, OGAN KOMERING ILIR - Aang Ramadhoni (32) warga Jalan Mayor Zein, Lorong Margoyoso, Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni Palembang menjadi korban penganiayaan sesama rekan bernama Rio. 

Aksi penganiayaan tersebut terjadi di mess OKI Pulp & Paper Mills di Sungai Baung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sabtu (20/12) malam. 

Akibat dari penganiayaan tersebut, korban mengalami 6 luka tusuk, 2 luka tusuk di pinggang sebelah kiri, serta 4 luka tusuk di tangan sebelah kiri serta memar di mata akibat pukulan pelaku. 

Saat ditemui di Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang Aang bercerita bahwa kronologi kejadian berawal saat dirinya dan pelaku istirahat jam kerja. 

Pelaku Rio bertanya kepada korban apakah sudah mempunyai anak atau belum. 

"Saya jawab belum. Pelaku bilang kalau mau punya anak biar saya dan istrimu yang buat," ungkap Anang, Senin (22/12).

"Saya emosi dengar jawaban pelaku. Lalu saya jawab 'lebih baik kamu diam, daripada kepala kamu saya hantam'," kata Aang. 

Usai mendengar kata-kata dari Aang, pelaku lantas diam dan pergi. 

Pasal tersinggung, Rio karyawan OKI Pulp & Papper Mills aniaya sesama rekan kerja, korban mengalami luka 6 luka tusuk serta merah di mata.

