Berawal dari Modal Rp400 Ribu, Arvin Store Raih Omzet Puluhan Juta Bersama GrabModal
jpnn.com, JAKARTA - Pandemi 2020 adalah masa-masa terberat bagi Minarti. Perempuan yang akrab disapa Ade ini harus menyelimuti hari-harinya dengan ketidakpastian.
Setelah 15 tahun melakoni profesi di bidang pemasaran, dia memutuskan berhenti demi fokus mendampingi keluarga.
Namun, ujian datang bertubi-tubi ketika sang suami terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Tanpa waktu untuk meratapi keadaan, Ade dan suaminya bertekad bangkit.
Sang suami mendaftar menjadi Mitra Pengemudi GrabBike, sementara Ade memutar otak di dapur rumahnya di Karet Tengsin, Jakarta Pusat.
Berbekal uang pas-pasan—hanya Rp400 ribu—dia nekat merintis usaha camilan rumahan yang dijajakan lewat GrabMart.
"Prinsip kami sederhana: sediakan apa yang dibutuhkan pasar, bukan sekadar menjual apa yang ingin kami jual," tutur Ade mengenang masa-masa awal perjuangannya.
Membaca ceruk pasar di kawasan yang tak jauh dari pusat bisnis Sudirman, Ade bertindak jeli.
Berbekal uang pas-pasan—hanya Rp400 ribu—Ade nekat merintis usaha camilan rumahan yang dijajakan lewat GrabMart.
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