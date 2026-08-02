Berawal dari Nol, Lina Lie Sukses Kembangkan Bisnis Kecantikan hingga Digital
jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha cantik Lina Lie terus memperluas bisnisnya di sektor kecantikan, fesyen, dan platform digital sejak memulai usaha pada 2015.
Dia mengatakan seluruh lini usaha tersebut dibangun dari nol dengan mengedepankan konsistensi, kepercayaan, dan kemauan untuk terus belajar.
Menurut Lina, kesuksesan dalam dunia usaha tidak datang dari keberuntungan maupun konten yang viral. Ia meyakini keberhasilan hanya dapat dicapai melalui proses panjang dan komitmen untuk terus berkembang.
"Saya sudah berbisnis sejak tahun 2015. Perjalanan ini benar-benar saya bangun dari nol. Sampai hari ini pun saya masih terus belajar karena saya percaya tidak ada jalan pintas dalam dunia bisnis," ujar Lina, dalam keterangannya, Senin (2/8).
Saat ini, Lina mengembangkan tiga lini usaha, yakni sebagai distributor Veirfoo di Indonesia di sektor kecantikan, distributor eksklusif VIVAIA Indonesia di bidang fesyen, serta membangun bisnis digital melalui Onelink yang disebut sebagai MCN TikTok pertama di Indonesia dan platform kewirausahaan Tulandut yang telah memiliki sekitar 50 toko fisik di Jakarta.
Menurut Lina, bisnis-bisnis tersebut dipilih karena berkaitan dengan kebutuhan perempuan masa kini. Melalui Tulandut, ia ingin membantu lebih banyak masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, memulai usaha daring dengan modal yang lebih terjangkau.
Bangun Kepercayaan Lewat Media Sosial
Lina mengatakan media sosial menjadi salah satu sarana penting untuk membangun kepercayaan konsumen. Karena itu, dia tetap aktif membuat konten setiap hari, bukan semata mengejar viralitas, tetapi memperkenalkan nilai dan perjalanan bisnis.
"Media sosial bagi saya bukan hanya tempat hiburan, tetapi sarana membangun kepercayaan. Konsumen bukan hanya membeli produk, tetapi juga membeli cerita, pengalaman, dan kepercayaan kepada orang yang menjualnya," kata Lina.
Lina Lie membangun tiga lini bisnis dari nol dan kini fokus memberdayakan perempuan lewat kewirausahaan.
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