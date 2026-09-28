Berawal dari TikTok, Bryan Zparta Masuki Babak Baru dengan GVU World

jpnn.com, JAKARTA - Industri musik Tanah Air kembali kedatangan angin segar lewat langkah baru yang diambil oleh musisi muda berbakat asal Kepulauan Aru, Maluku, Bryan Zparta.

Penyanyi yang menetap di Surabaya tersebut resmi menandai babak baru dalam kariernya setelah digandeng oleh GVU World, sebuah kolektif sekaligus entitas kreatif independen di bidang musik dan hiburan.

Kolaborasi itu bermula dari ketidaksengajaan ketika Managing Director GVU World Vania C. Raharja melihat penampilan Bryan di platform TikTok.

Meskipun saat itu rekam jejak panggung Bryan masih terbatas, tetapi kualitas vokal, serta daya tarik sang musisi langsung memikat perhatiannya.

"Menemukan Kakak Bryan lewat TikTok lagi di beranda TikTok lagi FYP begitu, 'Ih, bagus nih suaranya'. Terus aku cek, 'Ih, kok enggak ada performancenya, ya?', kayak enggak ada performance gig begitu. Pas cuma performancenya pas aku lihat ke bawah cuma kayak di wedding atau di ultah. Tapi suaranya bagus dan punya star quality begitu lho, for the next level," ujar Vania C. Raharja di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (27/9).

Tak hanya melihat kualitas suara, Bryan Zparta juga memiliki audiens yang cukup luas di sosial media.

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Pasalnya, followers Bryan Zparta sendiri di TikTok itu sudah mencapai lebih 200 ribuan.

"Satu M likes (di siaran langsung TikTok). Nah, itu, kan, berarti kan traction dari TikTok-nya bagus, besar sekali. Dan that kind of artist quality for emerging artis yang aku cari di GVU World. Kenapa? Karena untuk marketing dia itu sebenarnya enggak susah. Tinggal bagaimana cara kami dari company untuk me-marketing-kan itu dan ngemas dia jadi branding itu," ucap Vania C. Raharja.