Berbagi di Bulan Ramadan, Hankook Tire Indonesia Salurkan Paket Sembako Rp235 Juta

jpnn.com, CIKARANG - PT Hankook Tire Indonesia (HTI) kembali menggelar program CSR ke-13 di seluruh desa Kecamatan Cikarang Pusat, khususnya di wilayah Desa Cicau, yang terdekat dengan lokasi operasional perusahaan.

Pada kegiatan ini, HTI menyalurkan sebanyak 1.125 paket sembako senilai Rp235 juta, yang diprioritaskan untuk dibagikan kepada masyarakat fakir, miskin serta anak yatim-piatu, di mana penerima manfaat telah disesuaikan dengan data resmi pemerintah setempat guna memastikan bantuan menjangkau masyarakat secara tepat sasaran.

Presiden Direktur PT Hankook Tire Indonesia, Jung Jinkyun menyampaikan program ini merupakan wujud komitmen perusahaan untuk membangun kepercayaan publik sekaligus simbol kebersamaan antara perusahaan dan masyarakat sekitar yang telah tumbuh berdampingan selama lebih dari satu dekade.

“Memasuki tahun ke-13, kami berharap inisiatif yang dilakukan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Melalui bantuan yang disalurkan, kami turut mendukung masyarakat di kecamatan Cikarang Pusat dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan, khusus bagi mereka yang membutuhkan," ungkap Jung Jinkyun.

Selain penyaluran sembako, kegiatan juga dirangkaikan dengan santunan anak yatim serta buka puasa bersama warga Desa Cicau, menciptakan ruang silaturahmi yang hangat antara manajemen, karyawan dan masyarakat.

Beberapa karyawan juga turut terlibat langsung dalam proses distribusi di setiap desa.

"Selama 13 tahun terakhir, Hankook Tire Indonesia telah menunjukkan konsistensinya dan kepedulian yang luar biasa kepada masyarakat Cikarang Pusat. Bantuan ini merupakan bentuk perhatian dan kebersamaan yang dirasakan manfaatnya oleh warga," serunya.

Sebagai bagian dari rangkaian Ramadhan Festival, HTI juga menyalurkan donasi untuk anak yatim melalui Universitas Paramadina.