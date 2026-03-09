Berbagi di Bulan Suci, Indomaret & Yummy Choice Salurkan Puluhan Ribu Paket Berbuka Puasa

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Suasana di Indomaret Drive Thru Pahlawan Seribu, BSD City, Kota Tangerang Selatan, terasa lebih hangat dari biasanya saat menjelang waktu berbuka puasa pada Sabtu (28/2/2026).

Sejumlah masyarakat, pengendara yang melintas, serta tim Indomaret berkumpul dalam satu momen sederhana namun penuh makna: berbagi makanan untuk berbuka puasa.

Momen tersebut menjadi pembuka kegiatan 'Berbagi untuk Berbuka 2026', sebuah program Corporate Social Responsibility (CSR) yang digelar Indomaret bersama Yummy Choice selama Ramadan.

Melalui kegiatan ini, Indomaret membagikan 49.500 paket berbuka puasa yang terdiri dari produk makanan siap saji Yummy Choice dan air mineral Indomaret kepada masyarakat di berbagai daerah.

Program ini dilaksanakan di 129 lokasi di seluruh Indonesia selama periode 28 Februari hingga 7 Maret 2026, dengan melibatkan 33 cabang Indomaret untuk menyalurkan paket berbuka kepada masyarakat sekitar.

Pembukaan kegiatan di Tangerang Selatan dihadiri langsung oleh Marcomm Senior Manager PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Bambang Trijanto dan Marketing CSR Manager Indomarco Prismatama (Indomaret) Untung Tri Haryono yang turut menyapa masyarakat serta membagikan paket berbuka secara langsung.

Marcomm Senior Manager PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Bambang Trijanto mengatakan Ramadan selalu menjadi momen yang tepat untuk memperkuat nilai kepedulian dan kebersamaan.

“Ramadan mengajarkan kita untuk berbagi dan saling peduli. Melalui program Berbagi untuk Berbuka ini, kami ingin menghadirkan kebahagiaan sederhana bagi masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa, sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan sekitar,” ujar Bambang dalam keterangan resminya, Senin (9/3).