Berbagi Kebaikan Ramadan, Le Minerale Bagikan Ribuan Air Minum di Masjid Istiqlal

jpnn.com, JAKARTA - Le Minerale, sebagai mitra jangka panjang Masjid Istiqlal menjalankan misi kepedulian sosial dengan berbagi kebaikan selama Ramadan di area masjid.

Tidak hanya itu, Le Minerale juga telah mendukung berbagai program Masjid Istiqlal seperti pemberdayaan UMKM dengan peremajaan area kuliner Masjid Istiqlal, program umroh marbot serta beasiswa bagi anak-anak marbot berprestasi, mendukung berbagai program keagamaan di Istiqlal.

Direktur Utama Istiqlal Global Fund, Ahsanul Haq menegaskan sinergi Masjid Istiqlal dan Le Minerale ini merupakan bagian dari penguatan peran masjid dalam membangun kemandirian umat dan sinergi yang dilandasi kesamaan visi.

“Bagi Istiqlal Global Fund, kolaborasi ini merupakan aktualisasi dari fungsi masjid yang tidak hanya sebagai sarana ibadah mahdhah (utama), namun juga sebagai hub pertemuan bermuamalah dalam ibadah ghairu mahdhah. Pertemuan antara Le Minerale dan Mayora Group dengan UMKM binaan IGF di lingkungan Masjid Istiqlal membangun harapan besar untuk menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat," kata dia.

“Dalam membangun ikatan sinergis & produktif Le Minerale sebagai kelompok usaha di bawah Mayora Group, telah banyak membangun program-program bersama, salah satunya adalah pengembangan & pembinaan UMKM di sekitar masjid Istiqlal & UMK jamaah masjid istiqlal," imbuh Ahsanul.

Masjid Istiqlal pun mengapresiasi Le Minerale sebagai partner pilihan atas kerja sama yang telah terjalin secara konsisten.

“Kami mengapresiasi komitmen Le Minerale dalam mendukung berbagai program pemberdayaan di Masjid Istiqlal. Sebagai masjid negara yang setiap hari melayani ribuan jamaah, kami memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik, termasuk dalam hal penyediaan air mineral yang berkualitas dan terpercaya terutama di bulan suci,” ucap Ahsanul.

Dari tahun ke tahun, Le Minerale secara konsisten berbagi berkah untuk jamaah. Tahun ini, Le Minerale kembali membagikan 5.000 botol Le Minerale dan paket makanan untuk berbuka puasa jamaah Masjid Istiqlal.