Berbagi Kursi Roda lewat CSR, PIK2 Mengantarkannya Langsung ke Rumah Penerima Bantuan
jpnn.com - JAKARTA - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) kembali menyalurkan bantuan berupa kursi roda melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) bagu masyarakat yang membutuhkan di kawasan Tangerang.
Dalam penyaluran bantuan itu, PIK2 menyerahkannya secara langsung ke rumah-rumah penerima manfaat.
Kursi roda pun tiba di rumah warga Tangerang. Bantuan itu bukan sekadar barang, melainkan menjadi alat bantu yang diharapkan bisa memudahkan penerimanya melaksanakan aktivitas sehari-hari.
Pola penyaluran tersebut dilakukan agar kursi roda dapat langsung digunakan sekaligus memastikan bantuan sampai kepada warga yang membutuhkan.
Bagi penerima yang memiliki keterbatasan mobilitas, kursi roda itu berfungsi penting. Aktivitas sederhana, seperti berpindah ruangan, ke luar rumah, hingga mengikuti kegiatan bersama keluarga dapat menjadi lebih mudah dengan dukungan alat bantu yang memadai.
Rusdi, keluarga salah satu penerima bantuan, mengapresiasi perhatian yang diberikan PIK2 melalui program tersebut.
“Saya selaku keluarga penerima manfaat sangat berterima kasih atas bantuan kursi roda dari PIK2. Saya aya rawat dan jaga kursi roda ini,” katanya.
PIK2 berbagi kursi roda lewat program CSR, bahkan mengantarkan langsung bantuan itu ke rumah penerima.
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