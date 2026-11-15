Berbahasa Indonesia di The Streamer Awards 2026, IShowSpeed Tuai Pujian
jpnn.com, LOS ANGELES - Momen IShowSpeed menerima penghargaan Streamer of the Year dalam ajang The Streamer Awards 2026 di Los Angeles, viral di media sosial.
Sebab, kreator konten asal Amerika Serikat itu menyampaikan pidato kemenangan dengan berbahasa Indonesia.
IShowSpeed mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama ini.
"Terima kasih banyak semuanya. Aku mulai dari nol. Cuma anak kecil dengan mimpi besar. Kalian sudah bersamaku dari awal. Kalian bukan cuma penggemar, kalian keluargaku," ungkap IShowSpeed.
Prestasi itu mengantarkan nama IShowSpeed memecahkan rekor sebagai kreator pertama yang meraih kategori tersebut tiga kali berturut-turut.
Pemilik nama asli Darren Watkins Jr. itu menegaskan bahwa dirinya tidak akan berhenti berkarya.
"Aku enggak akan berhenti, aku akan terus berjuang untuk kalian. Aku cinta kalian semuanya," ucap YouTuber berusia 21 tahun itu.
Pidato IShowSpeed saat The Streamer Awards 2026 itu langsung viral dan jadi perbincangan.
Momen IShowSpeed menerima penghargaan Streamer of the Year dalam ajang The Streamer Awards 2026 di Los Angeles, viral di media sosial.
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