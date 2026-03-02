Berbicara di Ponpes Hidayatullah, Sekjen PSI Raja Juli Ajak Santri Peduli Hutan

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengajak santri di Pondok Pesantren Hidayatullah, Kalimantan Timur (Kaltim), mencintai dan menjaga hutan melalui gerakan menanam pohon.

"Mencintai hutan dengan mulai banyak melakukan penanaman yang insyaallah juga akan ada hasilnya dan tentu akan baik untuk alam dan dunia kita,” ujar dia dikutip dari keterangan persnya, Senin (2/3).

Raja Juli hadir ke Ponpes Hidayatullah, Minggu (1/3), untuk bersilaturahmi dan berbuka puasa bersama dengan santri serta Ketua umum DPP Hidayatullah Ustaz Naspi Arsyad.

Menteri Kehutanan (Menhut) itu juga berstatus santri karena pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat. Raja Juli dalam momen silaturahmi mengingatkan ke santri bahwa Islam merupakan agama yang sangat mencintai lingkungan hidup.

“Agama Islam itu agama yang paling mencintai lingkungan hidup dan hutan. Tentang kebersihan adalah esensi dari mencintai lingkungan hidup. Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang yang suka dengan kebersihan,” lanjut dia.

Raja Juli menuturkan banyak ayat Al-Qur’an memerintahkan umat menjaga bumi. Langkah merusak alam, termasuk melalui tindakan ilegal, jelas bertentangan dengan ajaran agama.

"Kamu dilarang untuk merusak di muka bumi, apakah melalui illegal mining, illegal logging, karena sesungguhnya Allah telah menciptakan bumi ini dengan segala kesempurnaannya, dengan segala keseimbangannya,” ujar dia.

Eks pelaksana tugas wakil kepala Otorita IKN itu berharap para santri memiliki identitas kuat sebagai generasi yang peduli alam.