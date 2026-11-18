jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - YouTuber IShowSpeed kembali menghebohkan jagat dunia maya. Kali ini, gara-gara obrolan dirinya dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama.

Dalam perbincangan yang berlangsung secara daring, IShowSpeed berbahasa Indonesia kepada Barack Obama yang pernah menjalani masa kecil di Jakarta.

"Barack Obama, apa kabar?" kata IShowSpeed, Selasa (17/11).

"Aku baik-baik," jawab Barack Obama.

Dalam kesempatan tersebut, Barack Obama kemudian bertanya bagaimana cara IShowSpeed akhirnya bisa berbahasa Indonesia.

Menurut IShowSpeed, dirinya belajar bahasa Indonesia dari film yang ditontonnya.

"Aku suka nonton film Indonesia," ucap IShowSpeed.

Beberapa hari lalu, IShowSpeed juga viral di media sosial setelah menerima penghargaan Streamer of the Year dalam ajang The Streamer Awards 2026 di Los Angeles.