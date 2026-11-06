Berburu Fashion Hingga Seni di Hari Pertama USS 2026

jpnn.com, JAKARTA - Event street culture terbesar di Indonesia, Urban Sneaker Society (USS) 2026 resmi digelar di Jakarta Convention Center mulai Jumat (6/11) hingga Minggu (8/11).

Pada hari pertama, USS 2026 langsung diserbu oleh ribuan pengunjung yang hendak berbelanja barang fashion dan sebagainya.

Sebab, pameran berskala Asia Tenggara itu tidak lagi hanya berfokus pada sneakers, tetapi juga berevolusi menjadi ruang kolaborasi mempertemukan industri fesyen, seni kontemporer, musik, hingga komunitas kreatif.

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USS 2026 menghadirkan lebih dari 300 brand pilihan dari Indonesia dan negara tetangga, seperti Malaysia hingga Thailand.

Tidak hanya itu, USS tahun ini juga memperluas dan memperkenalkan dua area baru: Art Market dan Design District. Kedua zona itu dirancang khusus bagi para seniman, desainer visual, dan pelaku industri kreatif independen untuk memamerkan karya.

Kolaborasi antarmerek masih menjadi salah satu yang paling dicari hadirin USS 2026. Menariknya lagi, sejumlah brand-brand ternama dari berbagai negara di Asia Tenggara ikut merilis edisi spesial.

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Beberapa di antaranya yakni, SBTG (Singapura) x Sepatu Kanky (Bandung) hingga Against Lab (Malaysia) x Pot Meets Pop (Bandung) yang jadi pertemuan dua pilar streetwear regional yang menghasilkan koleksi pakaian berkarakter kuat.

Selanjutnya ada Know Where (Thailand) x Pot Meets Pop (Bandung), TAGGED (Jakarta) x Stoned & Co (Malaysia), The Cap City (Malaysia) x SNSB (Bandung), dan sebagainya.