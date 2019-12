Berburu Inspirasi Modifikasi Toyota Agya di Nipah Mall Makassar

jpnn.com - Kalla Toyota menggelar kontes modifikasi khusus bagi pemilik mobil Toyota Agya. Kontes modifikasi bertajuk Agyanation Autocontest telah berlangsung di Nipah Mall, Makassar, 6-8 Desember 2019.

Sebanyak 10 unit Toyota Agya yang telah mendapatkan sentuhan modifikasi unjuk gigi menjadi yang terbaik.

Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin, mengatakan terdapat berbagai penghargaan yang dapat diraih oleh para peserta modifikasi.

“Kalla Toyota hadir memberikan ruang kreasi bagi modifikator mobil. Selain itu, kontes ini juga menjadi wujud apresiasi Kalla Toyota kepada para modifikator Makassar yang terus eksis dengan unit Toyotanya,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.

Adapun kategori modifikasi yang dilombakan, meliputi Best Agya Airbush, Audio, Wrapping, Air Stance, Stance, Engine, Wheels, Exterior, Interior, Cutting Sticker, Undercarriage, Killer Colour, Branding, Paint, dan best of the best.

Selain aspek kreativitas, Agya yang sudah dimodifikasi juga dinilai dari aspek-aspek lain. Baik unsur kenyamanan dan keamanan pascamodifikasi. (mg9/jpnn)