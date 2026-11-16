Berburu Mobil Impian di Penghujung Tahun: Kuy ke Permata Bank GAW 2026

jpnn.com, JAKARTA - Akhir tahun selalu punya magisnya bagi para pencinta otomotif. Satu di antaranya menjadi waktu paling pas mengganti kendaraan lama dengan unit yang lebih segar.

Menjawab antusiasme tersebut, Permata Bank GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026 kembali hadir sebagai panggung pemungkas industri otomotif nasional.

Tak sekadar menjadi ajang cuci gudang akhir tahun, pameran justru menjelma sebagai etalase peluncuran mobil-mobil baru yang paling dinanti.

Jejak manis Chery saat sukses besar meluncurkan J6 EV di GAW 2024 tampaknya membuat banyak pabrikan kepincut mengulang strategi serupa.

Tahun ini, lantai pameran diprediksi bakal riuh oleh kehadiran sejumlah model anyar dari berbagai segmen.

Sorotan tajam mengarah ke stan BYD. Meski wujud resminya masih dirahasiakan, bocorannya mengindikasikan kehadiran Titan 7 DM.

SUV full-size berkapasitas tujuh penumpang itu digadang-gadang siap menantang dominasi Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, hingga Hyundai Palisade.

Tak mau kalah, Toyota menyiapkan amunisi besar lewat tampilan 15 unit kendaraan.