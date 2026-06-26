Berburu Pokémon School Collection di Gerai Indomaret Seluruh Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Indomaret kembali menghadirkan produk bertema Pokémon bagi para penggemar Indonesia. “Pokémon School Collection” diluncurkan pada Kamis (25/6), sementara seri terbaru Pokémon Game Kartu Koleksi, “Ancaman Bayangan”, mulai tersedia pada Jumat (26/6).

Peluncuran produk-produk terbaru ini merupakan bagian dari upaya Indomaret untuk menghadirkan Pokémon lebih dekat dengan keseharian para penggemar.

"Pada Februari 2026 lalu, kami merilis lima cup bertema Pokémon di Point Coffee Indomaret. Perilisan ini menunjukkan antusiasme besar dari pelanggan dan masyarakat, terutama dari penggemar Pokémon. Melihat sambutan positif tersebut, kami kembali menghadirkan koleksi bertema Pokémon dengan pilihan produk dan desain yang lebih beragam,” ujar Marcomm Executive Director PT IndomarcoPrismatama (Indomaret), Bastari Akmal.

Hal ini juga menjadi bagian dari komitmen Indomaret untuk terus menghadirkan produk dan pengalaman berbelanja yang relevan dengan kebutuhan serta minat pelanggan.

“Kami berharap kehadiran koleksi ini dapat memberikan pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan sekaligus menjadi pilihan menarik bagi para penggemar Pokémon maupun pelanggan Indomaret secara umum,” imbuhnya.

Pokémon School Collection merupakan rangkaian produk perlengkapan sekolah yang didesain dengan ilustrasi ceria dan penuh warna khas Pokémon. Pokémon yang ditampilkan kali ini adalah Jigglypuff, Mew, Pikachu, dan Squirtle pada botol minum berwarna putih dan biru, Snorlax, Pikachu, Bulbasaur, Charmander, dan Squirtle pada kotak makan, serta Pikachu dan Eevee dengan latar desain floral di kotak pensil. Tidak hanya untuk anak-anak, produk-produk ini juga dapat digunakanoleh berbagai kalangan dalam aktivitas sehari-hari.

Tidak hanya itu, Indomaret juga menghadirkan dekorasi tematik Pokémon di dua gerai Indomaret, yaitu Fresh Ampera Raya, Jakarta Selatan, dan Fresh PahlawanSeribu BSD, Tangerang Selatan.

Pengunjung dapat berfoto dan memperoleh inspirasi konten media sosial dari berbagai elemen visual bertema Pokémon yang tersedia di dalam gerai, mulai dari backdrop foto hingga dekorasi Pikachu yang menghiasi area tangga.