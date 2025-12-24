Bercerai Dengan Atalia Praratya, Ridwan Kamil Buat Pengakuan

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi lantaran persoal pribadinya.

Permohonan maaf itu disampaikan pria yang karib disapa Emil, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @ridwankamil, pada Selasa (23/12) malam.

Dalam unggahannya, Emil mengakui adanya kekhilafan selama 29 tahun pernikahan yang berujung pada perpisahan dengan Atalia.

Emil menegaskan bahwa perpisahan tersebut merupakan hak istri dan menekankan seluruh kesalahan berada pada dirinya.

"Saya mengakui selama 29 tahun pernikahan, saya banyak melakukan kekhilafan dan dosa kepada istri saya Atalia, sehingga perpisahan ini adalah hak beliau untuk bahagia dalam hidupnya tanpa ada saya di dalamnya. Permohonan maaf untuk Ibu Atalia dan teriring doa terbaik dari saya," tulisnya.

Selain kepada sang istri, dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak lain yang terdampak, termasuk keluarga terdekat.

"Saya juga memohon ampun kepada ibunda saya atas segala khilaf dan dosa sebagai anak yang mungkin mengecewakannya," sambungnya.

"Saya juga memohon maaf kepada anak-anak saya yang terdampak oleh peristiwa-peristiwa yang tidak sepenuhnya dipahami oleh mereka," tulisnya.