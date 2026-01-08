Bercerai Setelah 29 Tahun Nikah, Ridwan Kamil: Saya Mengakui...

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya bercerai dari Atalia Praratya setelah 29 tahun menikah.

Perceraian pasangan tersebut diputus secara verstek oleh Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung.

Setelah adanya putusan cerai, Ridwan Kamil pun menyampaikan pernyataan resmi kepada awak media.

"Putusan perceraian saya dengan Atalia Praratya, yang telah diputus secara sah melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Ridwan Kamil, Rabu (7/1/2026).

Pria yang karib disapa dengan panggilan RK itu menilai berpisah merupakan jalan terbaik dari permasalahan rumah tangga dengan Atalia Praratya.

Menurut Ridwan Kamil, dirinya dan Atalia Praratya sepakat berpisah dengan cara baik-baik, tanpa mempermasalahkan gana gini.

"Ini adalah urusan pribadi yang tidak mudah. Namun harus kami hadapi dengan kedewasaan dan tanggung jawab," jelasnya.

"Setelah melalui proses panjang, termasuk mediasi yang dilakukan secara terbuka dan penuh itikad baik, kami berdua sepakat bahwa berpisah secara baik-baik adalah jalan terbaik yang dapat ditempuh," lanjut Ridwan Kamil.