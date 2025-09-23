Berdamai dengan Mantan Manajer, Wika Salim: Semoga Jadi Pembelajaran

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Wika Salim telah berdamai dengan mantan manajer, Irma Hidayat terkait kasus dugaan penggelapan uang.

Dia juga telah mencabut laporan yang sempat didaftarkan ke Polda Metro Jaya pada Januari 2025 lalu.

Wika Salim menjelaskan, dirinya rela berdamai lantaran mantan manajer sudah mengakui kesalahan dan ingin menyelesaikan masalah secara musyawarah.

"Atas permintaan dari YBS sendiri, Irmawati/Irma Hidayat, untuk saya mencabut laporan dan YBS sudah meminta maaf dan juga mengakui perbuatannya, juga meminta diselesaikan secara musyawarah dan permintaan dari orang tua saya juga," ungkap Wika Salim melalui pernyataan resmi di Instagram baru-baru ini.

Perempuan berusia 33 tahun itu menganggap masalah dirinya dengan mantan manajer kini sudah selesai.

Oleh sebab itu, Wika Salim berharap kasus tersebut bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak.

"Masalah ini sudah selesai ya. Semoga dengan ini bisa menjadi pembelajaran YBS ke depannya untuk bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baik dan sejujur-jujurnya. Dan tidak ada lagi terjadi hal-hal serupa di kemudian hari," beber pelantun Mars Pembantu itu.

Selanjutnya Wika Salim mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan.