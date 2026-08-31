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Berdamai dengan Pelapor, Ruben Onsu: Sudah Bicara Secara Kekeluargaan

Berdamai dengan Pelapor, Ruben Onsu: Sudah Bicara Secara Kekeluargaan
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Konferensi pers pihak Ruben Onsu dan pihak pelapor atas dugaan kasus penipuan terkait upaya damai, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (31/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ruben Onsu akhirnya berdamai dengan pelapor yang melaporkan dirinya ke polisi terkait kasus penipuan dan penggelapan dana investasi.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ruben Onsu seusai melakukan pertemuan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (31/8).

Dalam pertemuan itu, Ruben Onsu didampingi oleh kuasa hukumnya, Machi Ahmad dan Jhon LBF.

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Pihak pelapor berinisial P juga hadir didampingi oleh kuasa hukumnya, Ahmad Ramzy.

"Ya sudah berdamai ya, sudah berbicara secara kekeluargaan di mana antara lawyer dengan lawyer gitu dan ya semua berujung baik," ungkap Ruben Onsu.

Mantan suami Sarwendah itu menuturkan bahwa sejak awal dirinya memang ingin menyelesaikan persoalan secara damai.

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Ruben Onsu pun mengucapkan terima kasih kepada Jhon LBF yang turut membantunya menyelesaikan permasalahan.

"Tapi kan juga sebelumnya juga saya juga mendapatkan banyak masukan juga dari Bang Jhon. Terima kasih banyak ya, ini masukan-masukan yang membuat saya semakin dewasa, membuat ya kami bisa lebih bisa menerima segala sesuatu atau menyelesaikan sesuatu dengan bijak," tutur Ruben Onsu.

Ruben Onsu akhirnya berdamai dengan pelapor yang melaporkan dirinya ke polisi terkait kasus penipuan dan penggelapan dana investasi.

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