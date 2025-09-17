menu
Berdasi Biru, Erick Thohir Hingga Angga Raka Datangi Istana, Bakal Dilantik Prabowo

Berdasi Biru, Erick Thohir Hingga Angga Raka Datangi Istana, Bakal Dilantik Prabowo
Erick Thohir datang ke Istana Negara, pada Rabu (17/9) siang. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah tokoh mendatangi Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/9) siang.

Erick Thohir tampak hadir mengenakan setelan jas, peci, dilengkapi dasi biru muda khas menteri yang akan dilantik.

Meski begitu, Erick masih enggan membeberkan apakah dirinya akan dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sesuai informasi yang beredar.

“Belum tahu. Kan biasanya dasi biru kalau resmi,” ucap Erick di Istana Negara.

Dia mengaku ditelepon oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Rabu pagi. “Seskab telepon saya diminta hadir untuk menghadap Pak Presiden,” kata dia.

Selain Erick, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo juga mengenakan jas lengkap.

Dia mengaku diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat bidang komunikasi.

Angga diisukan bakal menggantikan Hasan Nasbi sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau PCO.

