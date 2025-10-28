Berdayakan UKM Lokal, Pemkab Kulon Progo Gelar Temu Bisnis

jpnn.com, KULONPROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar Temu Bisnis yang bekerja sama dengan lokapasar mitra Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), yakni Mbizmarket.

Dalam kegiatan ini, sebanyak 35 UKM terpilih difasilitasi untuk bertemu langsung dengan para pejabat perangkat daerah dari seluruh satuan kerja di Kabupaten Kulon Progo, guna memperluas jangkauan pasar digital bagi para pelaku usaha lokal.

Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Ambar Purwoko menyampaikan inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa program ini bisa berjalan dengan baik apabila kita bersatu padu dan berkolaborasi.

"Sebagaimana yang sudah disampaikan, kami sangat mendukung upaya pemerataan bagi seluruh pelaku UMKM. Namun, harus ditekankan bahwa semua proses ini wajib berjalan sesuai mekanisme yang jelas, transparan, dan akuntabel. Secara jangka panjang, kami berharap Kabupaten Kulon Progo dapat menjadi lebih maju, lebih transparan, dan masyarakat bisa mengakses informasi atau kesempatan tanpa keraguan. Semua akan terbuka," ujar Ambar Purwoko.

Selama periode Januari hingga September 2025, Kabupaten Kulon Progo telah mencatatkan nilai transaksi pengadaan daring melalui di lokapasar mitra LKPP RI, yakni sebesar lebih dari Rp 30 miliar, dalam 18.000 pesanan yang melibatkan lebih dari 500 penyedia lokal.

Angka ini menunjukan konsistensi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengedepankan Transformasi Pengadaan Digital Barang Jasa Pemerintah melalui lokapasar.

“Kami menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang telah berkolaborasi dengan kami dalam mendorong transformasi pengadaan barang dan jasa secara digital melalui pemanfaatan lokapasar Mbizmarket. Kami juga menghargai langkah progresif Pemerintah Kabupaten yang secara konsisten mengutamakan digitalisasi proses pengadaan pemerintah dengan melibatkan pelaku UKM lokal,” kata Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, CEO dan Co-Founder Mbizmarket.

Pengelolaan pengadaan barang/jasa melalui e-marketplace mitra resmi LKPP menjadi praktik baik Kabupaten Kulon Progo dalam menciptakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, akuntabel, serta memberdayakan pelaku usaha lokal.(chi/jpnn)