Berdedikasi 15 Tahun sebagai Caregiver, Kang Asep Diberangkatkan Umrah oleh PT IIM

jpnn.com - Asep Subandi (32), seorang caregiver atau pendamping pasien yang telah mengabdi selama 15 tahun dan sempat ramai dibicarakan di media sosial, terpilih untuk diberangkatkan umrah oleh PT Insight Investments Management (PT IIM) melalui Reksa Dana Insight Haji Syariah sebagai apresiasi atas kontribusi sosial yang telah ia lakukan. PT IIM memberangkatkan Asep serta 89 jemaah umrah pada awal Ramadan.

Selama ini, Asep dikenal sebagai caregiver yang mendampingi pasien rawat inap dan jalan, menjadi perwakilan pasien, merawat dan membersihkan luka, hingga membelikan obat untuk para pasien jika di rumah sakit tidak ada.

Selain itu, Asep juga turut membantu kegiatan posyandu sebulan sekali mulai dari menimbang bayi dan balita hingga membantu pengurusan administrasi ibu hamil sampai proses lahiran tiba.

“Pekerjaan ini tidak selalu mudah dan ada saatnya terasa melelahkan. Tapi saya selalu ingat pesan orang tua untuk tetap melangkah dan tidak berhenti di tengah jalan,” ujar Asep.

Asep menjelaskan bahwa kedua orang tuanya selalu menanamkan pesan bahwa bekerja dengan kejujuran akan membuka jalan rezeki dengan sendirinya.

Prinsip tersebut dipegang oleh Asep selama melakukan pekerjaan yang ia tekuni sejak tahun 2011 saat usianya 18 tahun hingga saat ini.

Baca Juga: PT IIM Berkolaborasi demi Memperluas Dampak Program Desa Energi di Lampung

Direktur PT IIM Ria M. Warganda dalam keterangan tertulisnya (19/2/2026) menjelaskan bahwa terpilihnya Asep sebagai jemaah umrah saat ini berdasarkan kontribusi aktif dan kepedulian terhadap masyarakat.

“Dalam melakukan pemilihan kandidat, PT IIM memilih calon jemaah umrah berdasarkan kontribusi yang aktif dan positif di masyarakat serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Kang Asep misalnya, dengan segala keterbatasannya beliau tetap ikhlas mengulurkan tangan untuk orang lain tanpa memikirkan besaran imbalan yang akan diterimanya,” tutur Ria.