Berduka atas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon, HNW: Pemerintah Harus Apresiasi Mereka

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan terlukanya 5 prajurit dalam misi menjaga perdamaian di Lebanon.

Hidayat meminta pemerintah memberikan apresiasi dengan memberikan gelar Pahlawan Perdamaian dan bantuan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Dia meminta agar pemerintah RI mendesak PBB untuk tidak hanya berhenti pada kecaman keras seperti yang sudah disampaikan oleh Sekjend dan Wakil Sekjend PBB.

Baca Juga: Baznas Turut Berduka atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon

Hal itu agar dapat menyelamatkan muruwah PBB dan perdamaian dunia, agar PBB konsisten pada sikap itu dengan segera menggelar sidang darurat DK PBB sebagaiamana juga sudah diusulkan oleh Perancis.

HNW juga mengingatkan Amerika Serikat agar tidak mementahkan keputusan mayoritas mutlak anggota DK PBB dengan kembali mempergunakan hak vetonya.

Sebab, serangan Israel atas Pasukan PBB Penjaga Perdamaian di Lebanon Selatan itu jelas bertentangan dengan prinsip dan program menghadirkan peace/perdamaian yang digagas dan dipimpin oleh Presiden AS Donald Trumph, melalui BoPnya, bila tetap diinginkan BoP dihadirkan untuk wujudkan perdamaian.

“Kami sangat berduka atas gugur dan terlukanya sejumlah prajurit TNI yang melaksanakan perintah konstitusi Indonesia dalam menjaga perdamaian di Lebanon yang juga sesuai dengan misi yang diamanatkan oleh PBB. Semoga negara mengapresiasi pengorbanan mereka dan menobatkan mereka sebahai Pahlawan Perdamaian, dan mempedulikan keluarga yang mereka tinggalkan,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (1/4).

HNW yang juga mendampingi Ketua MPR menyampaikan sikapnya mengutuk serangan brutal Israel yang menewaskan dan melukai Prajurit TNI.