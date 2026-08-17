Berduka Bersama Korban Gempa Flores, Pemkab Tuban Batalkan Pesta Kemerdekaan RI

jpnn.com, TUBAN - Pemerintah Kabupaten Tuban, Jawa Timur memilih menahan euforia di tengah suasana peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin (17/8).

Pemkab memutuskan membatalkan Pesta Kemerdekaan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bentuk simpati dan solidaritas kepada masyarakat Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tengah menghadapi bencana gempa bumi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Budi Wiyana, selaku Ketua Panitia Hari Besar Nasional (PHBN) Kabupaten Tuban mengatakan keputusan tersebut pada Minggu (16/8).

Menurutnya, pembatalan dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai masukan, terutama arahan dan petunjuk Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky.

“Setelah mempertimbangkan berbagai hal dan masukan dari berbagai pihak, terutama arahan dan petunjuk Mas Bupati, kami memutuskan untuk membatalkan Pesta Kemerdekaan sebagai bentuk simpati dan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi di NTT,” ujar Budi Wiyana.

Keputusan tersebut, lanjut Budi, tidak mengurangi makna peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Sebaliknya, momentum kemerdekaan menjadi kesempatan untuk menunjukkan kepedulian dan solidaritas kepada sesama yang sedang menghadapi musibah.

Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat Kabupaten Tuban untuk bersama-sama mendoakan masyarakat NTT yang terdampak bencana. Selain berharap keselamatan dan kekuatan bagi warga terdampak, ia juga mendoakan proses penanganan serta pemulihan pascabencana dapat berjalan dengan baik.