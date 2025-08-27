Malaysia dan Brunei Bahas Konflik yang Memanas di Kawasan

jpnn.com, JAKARTA - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah membahas situasi keamanan di Myanmar hingga gencatan senjata Kamboja dan Thailand dalam pertemuannya di Putrajaya, Malaysia, Rabu.

Hasil pembahasan dituangkan dalam keterangan pernyataan bersama yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Menurut keterangan tersebut, kedua pemimpin membahas perkembangan terkini di Myanmar dan menyatakan keprihatinan mendalam terkait kekerasan dan situasi kemanusiaan yang sedang berlangsung di negara tersebut.

Kedua pemimpin menegaskan kembali posisi bersama bahwa Konsensus Lima Poin (5PC) tetap menjadi rujukan utama ASEAN untuk mengatasi krisis politik di Myanmar dan selanjutnya menyerukan implementasi penuh dan efektif dari 5PC oleh semua pihak.

Kedua pemimpin mendukung gencatan senjata segera, nasional, dan permanen sebagai langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyaluran bantuan kemanusiaan dan dialog nasional yang inklusif.

PM Anwar dan Sultan Brunei selanjutnya menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama secara erat dengan ASEAN dan mitra eksternal lainnya, guna mendorong kemajuan dalam implementasi 5PC, menuju solusi damai dan berkelanjutan, yang dipimpin dan dimiliki oleh Myanmar.

Dalam hal ini, Brunei Darussalam juga menyambut baik upaya berkelanjutan Malaysia selaku Ketua ASEAN, termasuk rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Thailand ke Myanmar pada tanggal 19 September 2025.

Konflik Thailand-Kamboja