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Beredar Dokumen Surat Usul Pemakzulan Gibran, Tunggu Hasil Pengecekan, ya

Beredar Dokumen Surat Usul Pemakzulan Gibran, Tunggu Hasil Pengecekan, ya
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Gibran Rakabuming Raka. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Beredarnya dokumen surat ditujukan kepada Pimpinan DPR RI berperihal usul pelengseran atau pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wapres.

Dokumen surat mengatasnamakan anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI Tonny Tesar.

Dimintai tanggapan mengenai hal tersebut, Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni menegaskan surat yang beredar dan mengatasnamakan Tonny Tesar merupakan hoaks.

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Dia tegaskan bahwa belum ada sikap Partai NasDem untuk menempuh mekanisme pemakzulan terhadap Gibran di DPR.

"Hoaks, hoaks. Enggak ada, enggak ada," kata Sahroni di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (8/10).

Bantahan itu disampaikan menyusul beredarnya dokumen surat bernomor 090/FNASDEM/A-429/X/2026 tertanggal 7 Oktober 2026 yang mengatasnamakan Tonny Tesar, anggota DPR/MPR RI Fraksi NasDem dengan nomor anggota A-429.

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Surat yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI tersebut berperihal "Usul Pemberhentian (Impeachment) Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka".

Dokumen itu antara lain meminta DPR menindaklanjuti persoalan persyaratan administrasi pendidikan Gibran saat pencalonan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui mekanisme ketatanegaraan.

Beredar dokumen surat ditujukan kepada Pimpinan DPR RI berperihal usul pelengseran atau pemakzulan Gibran.

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