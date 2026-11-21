jpnn.com, JAKARTA - Beredarnya draf Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengadaan Khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Polisi Pamong Praja (Pol PP) memicu gelombang kekecewaan di kalangan anggota Satpol PP di seluruh Indonesia.

Beleid yang masih dalam tahap penyusunan tersebut dinilai belum mengakomodasi aspirasi para personel di lapangan.

Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), Fadlun Abdillah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengonfirmasi langsung keabsahan dokumen yang beredar tersebut kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Dari hasil pengecekan, KemenPANRB memastikan bahwa draf PP tersebut bukan kabar bohong (hoaks), namun statusnya masih belum final dan terbuka untuk penyempurnaan. Saat ini, draf regulasi tersebut masih dalam proses revisi seiring dengan masuknya berbagai keluhan dan masukan dari masyarakat.

Fadlun menegaskan bahwa puluhan ribu anggota Satpol PP mendesak pemerintah agar memperluas cakupan formasi yang diatur dalam aturan khusus tersebut.

"Sebanyak sembilan puluh ribu Pol PP di seluruh Indonesia meminta draf Pengadaan Khusus PNS Jabatan Pol PP tidak hanya menampung dua jabatan saja," kata Fadlun kepada JPNN, Sabtu (21/11/2026).

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Dia mengungkapkan jabatan di Satuan Pol PP saat ini ada tujuh, yaitu:

1. Penata Layanan Operasional (S-1)